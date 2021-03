17.03.2021 ( vor 2 Stunden )



München (dpa) - In der Maskenaffäre der München (dpa) - In der Maskenaffäre der Union wird nun auch gegen Bayerns ehemaligen Justizminister Alfred Sauter ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ unter anderem das Landtagsbüro des 70 Jahre alten CSU-Abgeordneten durchsuchen. Die Vorwürfe stehen nach Angaben der Ermittler in Zu 👓 Vollständige Meldung