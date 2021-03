17.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Innenminister Peter Beuth (CDU) hat vor falsch verstandener Kameradschaft, einem Wegsehen und Täuschungsmanövern bei Fehlern während Polizeieinsätzen in Hessen gewarnt. Dieses Verhalten sei inakzeptabel, sagte der Minister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. "Die Aufgabe eines Polizisten 👓 Vollständige Meldung