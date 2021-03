18.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Leipzig (dpa) - Die Finalshow der Kinderkanal-Sendung "Dein Song" kommt in diesem Jahr am Freitag (19.3., 19.05 Uhr bis 21.00 Uhr) live aus Leipzig, wie der Kika (Erfurt) und das verantwortliche ZDF ( Leipzig (dpa) - Die Finalshow der Kinderkanal-Sendung "Dein Song" kommt in diesem Jahr am Freitag (19.3., 19.05 Uhr bis 21.00 Uhr) live aus Leipzig, wie der Kika (Erfurt) und das verantwortliche ZDF ( Mainz ) am Donnerstag mitteilten. Den Abschluss der 13. Staffel moderieren Johanna Klum und Bürger La 👓 Vollständige Meldung