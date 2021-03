19.03.2021 ( vor 7 Stunden )



Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am heutigen Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen. Die Bewegung hat zum siebten "globalen Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am heutigen Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen. Die Bewegung hat zum siebten "globalen Klimastreik " aufgerufen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Bundesweit sind coronakonforme Proteste in mehr al 👓 Vollständige Meldung