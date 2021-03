"Wie soll das funktionieren?": Merz wirft CDU-Spitze Führungsversagen vor Die Union befindet sich in der Krise. In einer Videoschalte der Mittelstandsunion übt Friedrich Merz nun scharfe Kritik an der Führung der CDU. Die Partei sei...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt