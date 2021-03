20.03.2021 ( vor 15 Stunden )

Der VfB Stuttgart rechnet mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Silas Wamangituka. Der 21 Jahre alte Offensivspieler verletzte sich am Samstag beim 0:4 des Aufsteigers in München gegen den FC Bayern bei einem Zweikampf mit David Alaba nach einer ersten Diagnose offensichtlich schwer am Knie.