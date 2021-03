Maskenaffäre: CSU verschärft Regeln - Sauter lässt Parteiämter ruhen

21.03.2021 ( vor 5 Stunden )

München (dpa) - Als Konsequenz aus der Masken - und Berateraffäre verschärft die CSU ihre Regeln für amtierende und künftige Mandatsträger. Das kündigte Parteichef Markus Söder am Sonntag in München an. Unter anderem soll es "volle Transparenz" bei den Nebeneinkünften geben, wie aus einem Zehn-Punkte