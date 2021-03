Der Urlaub in Deutschland bleibt verboten, über Ostern wird der Lockdown verschärft. Die neuen Corona-Regeln fallen deutlich härter aus als erwartet....

Radikaler Lockdown statt Urlaub an Ostern. Warum die Verschärfung der Corona-Regeln nötig ist, was das für den Sommerurlaub bedeutet und warum Testen allein...

Berlin (dpa) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen soll der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das haben Bundeskanzlerin...

Enquetekommission: Beginn an neuem Verkehrskonzept Die Abgeordneten der neuen Landtags-Enquetekommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030" haben sich auf einen ersten Fahrplan für die kommenden Sitzungen...

t-online.de vor 1 Tag - Politik