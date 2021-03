24.03.2021 ( vor 6 Stunden )

Nach Bayern macht sich auch Hamburg für eine Verlängerung der Corona-Hilfen analog zum Lockdown stark. "Wenn der Corona-Lockdown in die Verlängerung geht, müssen auch die Corona-Hilfen in die Verlängerung gehen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Des