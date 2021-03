Glenda RT @ClausStrunz: @Markus_Soeder will Öffnungen auch bei höheren Inzidenzwerten ausprobieren. Was will Angela Merkel? Wenn sie heute klare A… vor 15 Minuten Claus Strunz @Markus_Soeder will Öffnungen auch bei höheren Inzidenzwerten ausprobieren. Was will Angela Merkel? Wenn sie heute… https://t.co/TaXqSzTjkL vor 3 Stunden AugsburgerAllgemeine Mehr Tests, Modellstädte, inzidenzabhängige Lockerungen: Markus Söder über die Corona-Maßnahmen nach Ostern. https://t.co/h9mRIpkWQe vor 16 Stunden