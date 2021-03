24.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Die IG Metall in Bayern ruft für Donnerstag zu weiteren Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie auf. Schwerpunkte seien Schwaben und Oberfranken, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Bezirksleiter Johann Horn forderte ein zügiges Angebot der Die IG Metall in Bayern ruft für Donnerstag zu weiteren Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie auf. Schwerpunkte seien Schwaben und Oberfranken, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Bezirksleiter Johann Horn forderte ein zügiges Angebot der Arbeitgeber . "Wir wollen eine L 👓 Vollständige Meldung