25.03.2021 ( vor 5 Tagen )

US-Präsident Joe Biden ist 78 Jahre alt, über seinen Gesundheitszustand wird immer wieder spekuliert. Jetzt kündigt er an: Er will sich 2024 wieder zur Wahl stellen. US-Präsident Joe Biden will 2024 zur Wiederwahl antreten. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris soll wieder mit ihm zusammen kandidieren, kündigte Biden an. "Mein Plan ist es, zur Wiederwahl anzutreten", sagte der 78-jährige Präside...