2018 gaben Florian Silbereisen und Helene Fischer ihre Trennung bekannt. Ganz los wird der "Traumschiff"-Kapitän seine Ex jedoch nicht. Denn die ziert seit...

Pfleger soll 81-Jährige vergewaltigt haben: Urteil erwartet In einem Prozess um die mehrmalige Vergewaltigung einer 81-Jährigen wird am Kölner Landgericht am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil gegen einen 63 Jahre alten...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland