Bayreuther Tagblatt In diesen Regionen gilt die Ausgangssperre https://t.co/6sNTRDMEby vor 12 Stunden Lib & In 157 (Stadt Regensburg) bzw. 187 (Landkreis Regensburg? In Bayern macht kaum jemand das, was der Ministerpräsident a… https://t.co/lELi527ctO vor 3 Tagen Wahrheitssucher @PreislerKa Bei uns in Bayern gilt in Landkreisen ab einer 100er-Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre von 22:00… https://t.co/D3MoerJkw5 vor 1 Woche SumiCouch RT @mikeschier: In meiner TL herrscht große Aufregung um die nächtliche Ausgangssperre. Für die Nicht-Bayern zur Erinnerung: Im Freistaat g… vor 1 Woche