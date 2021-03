31.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse will den Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse will den Aktionären für 2020 eine geringere Dividende als ein Jahr zuvor zahlen. Die Ausschüttung soll bei 1, 52 Euro je Anteilsschein liegen und damit unter den 1, 80 Euro aus dem Vorjahr, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Knorr-Bremse bekam 202 👓 Vollständige Meldung