31.03.2021 ( vor 18 Stunden )



Brandenburg will die Versorgung von Pflegebedürftigen im Land stärken - an diesem Donnerstag startet dazu die erste von vier Etappen des "Paktes für Brandenburg will die Versorgung von Pflegebedürftigen im Land stärken - an diesem Donnerstag startet dazu die erste von vier Etappen des "Paktes für Pflege ".... 👓 Vollständige Meldung