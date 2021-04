31.03.2021 ( vor 17 Stunden )



Personalknappheit in der Altenpflege ist ein Problem, das durch die Pandemie verschärft wurde. Moderatorin Birgit Lechtermann berichtet von erschütternden Erfahrungen bei der Versorgung ihres Vaters. Ein Gerichtsverfahren gegen einen rumänischen Pfleger lenkte in der vergangenen Woche den Blick auf Personalknappheit in der Altenpflege ist ein Problem, das durch die Pandemie verschärft wurde. Moderatorin Birgit Lechtermann berichtet von erschütternden Erfahrungen bei der Versorgung ihres Vaters. Ein Gerichtsverfahren gegen einen rumänischen Pfleger lenkte in der vergangenen Woche den Blick auf 👓 Vollständige Meldung