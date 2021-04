31.03.2021 ( vor 1 Woche )



Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus hat die auf Bundesebene angestrebte Verlängerung der Saisonarbeit für 2021 begrüßt. "Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Saisonarbeit auf 102 Tage, also vier Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus hat die auf Bundesebene angestrebte Verlängerung der Saisonarbeit für 2021 begrüßt. "Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Saisonarbeit auf 102 Tage, also vier Monate , zu verlängern", erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. Das bringe U 👓 Vollständige Meldung