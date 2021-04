Die_Nichtweggucker RT @berlinerzeitung: Protest gegen Pandemieregeln: Am Osterwochenende stellt sich die Berliner Polizei auf zahlreiche Demonstrationen in de… vor 3 Stunden Zbigniew Hałat RT @berlinerzeitung: Protest gegen Pandemieregeln: Am Osterwochenende stellt sich die Berliner Polizei auf zahlreiche Demonstrationen in de… vor 3 Stunden Berliner Zeitung Protest gegen Pandemieregeln: Am Osterwochenende stellt sich die Berliner Polizei auf zahlreiche Demonstrationen in… https://t.co/mOZycKBy4F vor 3 Stunden Cityreport24 Berlin-Mitte: Demonstrationen am Osterwochenende in Berlin geplant https://t.co/bjl4IxVjl5 https://t.co/EZWoJdfATO vor 3 Stunden