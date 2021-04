Corona-Regeln in Hamburg: Für Jogger an Alster und Elbe gilt Maskenpflicht In Hamburg war ein Jogger von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Stadt hatte die Entscheidung angefochten – und bekam nun vor dem Oberverwaltungsgericht recht.

Spiegel vor 3 Stunden - Politik Auch berichtet bei • t-online.de