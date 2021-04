Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich abzuflachen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Karfreitag ähnliche viele Neuinfektionen wie in der...

Das RKI meldet 24.300 Neuinfektionen binnen eines Tages - das sind rund 1600 mehr als in der Vorwoche. Die Inzidenz steigt leicht auf 134,2. Der Anteil der hoch...

Die dritte Welle ist in Deutschland in vollem Gange und die Lage scheint sich vorerst nicht zu bessern. Die täglichen Infektionszahlen liegen weiterhin über...

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland scheint unaufhaltsam anzusteigen. Mit mehr als 24.000 neue Fällen liegt der Wert deutlich über dem der Vorwoche. Die...

Auch am Wochenende setzt sich der Trend fort: Die Zahl der Neuinfektionen steigt ebenso wie die Inzidenz. Das RKI meldet allerdings weniger neue Tote als vor...

Infektionslage verschärft sich: RKI: 4439 Fälle mehr als vor einer Woche Keine Besserung der Pandemielage in Deutschland in Sicht: Das RKI meldet einen weiteren deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen. An einem Tag kommen 20.400...

