Berlin (dpa) - Der BossHoss-Sänger Alec Völkel ist Vater einer Tochter geworden. Auf Instagram verkündete er am Freitag die Geburt der Kleinen und teilte ein Bild dazu. "Alles an dir ist märchenhaft schön! Möge dein Leben genauso verlaufen", schrieb Völkel dazu. Mit seiner Frau Johanna hat er bereit