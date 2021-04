03.04.2021 ( vor 1 Stunde )



Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 sind am Samstagmorgen zehn Menschen leicht verletzt worden. Vier der Verletzten seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit. Zuvor hatte der "Wiesbadener Kurier" berichtet. Laut Polizei waren an dem Unfall am