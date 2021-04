03.04.2021 ( vor 2 Tagen )

Auf einer Aussichtsplattform in Flensburg sind Jugendliche in Streit geraten, ein 16-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen 19-Jährigen fest. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist bei einer Auseinandersetzung mit jungen Männern in Flensburg getötet worden. Nach Angaben der Polizei entbrannte der Streit am Karfreitag auf einer Aussichtsplattform. Der 16-Jä...