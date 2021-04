05.04.2021 ( vor 2 Stunden )



In Bayern wird es ungemütlich: Nach einem sonnigen In Bayern wird es ungemütlich: Nach einem sonnigen Ostersonntag beginnt die Woche in weiten Teilen des Freistaates wolkig, nass und kühl. Vielerorts dürften Osterglocken, Kirschblüten und Krokusse in den kommenden Tagen sogar wieder von Schnee bedeckt sein. War es am Vormittag des Ostermontags noch 👓 Vollständige Meldung