Entertainer Joko Winterscheidt (42) hat den teils schlechten Handyempfang an der Mecklenburgischen Seenplatte sehr genossen. "Ein mega Gefühl", sagte Winterscheidt der Deutschen Presse-Agentur. "In meinem Alltag konnte es gerade nichts Tolleres geben als hier anzukommen und festzustellen: Kein Empfa