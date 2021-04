07.04.2021 ( vor 11 Stunden )



Nach einer Mittagspause mit Wein war ein Lastwagenfahrer am Mittwoch mit fast 2, 5 Promille auf der A81 unterwegs. Zuvor hatte er laut Polizei auf dem Eschachtalparkplatz "ordentlich ins Glas geschaut". Wahrscheinlich habe er deshalb beim Einfädeln in Richtung Stuttgart die Leitplanke touchiert und s