Der Sieger des Fußball-Thüringenpokals könnte in dieser Saison in einem Finale zwischen Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz ermittelt werden. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz, an der alle 32 Vereine teilnahmen, die sich noch im Wettbewerb befinden.