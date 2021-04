Söder wirbt für sich und will eine "sexy" Union Söder oder Laschet? Die Union muss sich in der Frage um die Kanzlerkandidatur in Kürze entscheiden. In einem Interview betont Bayerns Ministerpräsident seinen...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland





Showdown bei der Union - War's das? Im K-Kampf hat Laschet seinen wichtigsten Rückhalt verloren An diesem Sonntag ist Highnoon in der Union: In der Fraktion, selbst bei CDU-Parlamentariern, verliert Armin Laschet immer mehr an Rückhalt. Fraktionschef...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik