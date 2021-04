12.04.2021 ( vor 7 Stunden )



Nach jahrelangen Untersuchungen ist ein Skalp aus dem Karl-May-Museum in Radebeul an den US-Generalkonsul in Leipzig übergeben worden. Er nahm das umstrittene Stück am Montag zusammen mit dem Kulturattaché der US-Botschaft entgegen, wie das sächsische Kulturministerium mitteilte. Das Kuratorium der