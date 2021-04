Stan karstaedt RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 37 Minuten Ragna RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 2 Stunden rohbo RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 3 Stunden Ober_Franke 😷 Es geht weiter RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 3 Stunden M.J. Hartmann RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 3 Stunden M.M. RT @Tagesspiegel: Wegen hoher Corona-Inzidenzwerte sollen an Thüringer Schulen alle Lehrer sowie Kinder und Jugendliche Masken tragen. Doch… vor 3 Stunden