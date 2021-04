12.04.2021 ( vor 2 Stunden )

Zwei Elternverbände haben gefordert, Corona- Tests für Schüler in Klassenzimmern zu stoppen. "Testungen sollen in Eigenverantwortung vor Antritt des Schulweges zuhause oder extern von geschultem Personal vor der Schule durchgeführt werden", heißt es in einem Offenen Brief des Landeselternverband Baye