Eine Woche vor der Entscheidung der UEFA über eine Reform der Champions League am 19. April schildert Christian Seifert (51) in einem Gastbeitrag für den...

Tagesspiegel exklusiv: Fleischsteuer, Tierwohlsoli: Agrarministerium will noch im April Gutachten zu den Folgen vorlegen Der Tagesspiegel: Berlin (ots) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will vor Ablauf dieser Legislaturperiode eine Entscheidung über die Einführung...

Presseportal vor 6 Tagen - Pressemitteilungen