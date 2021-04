13.04.2021 ( vor 16 Stunden )

Ein Mädchen war mit seinem Vater in einem Auto unterwegs. Dann kam ein Mann auf sie zu – und schoss auf die beiden. Die Polizei hat bereits einen Verdacht. Ein Mädchen ist nahe Paris angeschossen und verletzt worden. Ein Unbekannter habe am Dienstagmittag in Richtung eines Fahrzeugs geschossen, in dem ein Mann mit seiner etwa zehnjährigen Tochter saß, wie die Stadt mitteilte. Die Tat ereignete ...