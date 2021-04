19.04.2021 ( vor 2 Stunden )



In In Bayern startet die neue Woche ungemütlich. Am Vormittag ziehen zunächst Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Laufe des Tages rechnen die Wetterexperten mit Regen und kurzen Gewittern, dazwischen scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad im Bayerischen Wald und 15 Gra 👓 Vollständige Meldung