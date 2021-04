19.04.2021 ( vor 5 Tagen )



Die Grünen in Baden-Württemberg haben die Die Grünen in Baden-Württemberg haben die Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen und das Verfahren begrüßt. "Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zwei starke Bundesvorsitzende. Sie haben diese wichtige und zukunftsweisende Entscheidung in Solidarität getroffen - ein w 👓 Vollständige Meldung