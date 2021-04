Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Oberhausen: Schwerverletzte nach Streit mit Waffen im Park 00:56 Oberhausen, 15.04.21: Bei einem mit Waffen ausgetragenen Streit in einem Park in Oberhausen sind mehrere Männer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Essen am Donnerstag mit. Eine Mordkommission ermittele. ...