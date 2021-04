Grüne nominieren Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin

19.04.2021 ( vor 4 Tagen )

Annalena Baerbock führt die Grünen in den Wahlkampf und wird die jüngste Kanzlerkandidatin in der Geschichte Deutschlands. Co-Chef Robert Habeck verzichtet. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Der Bundesvorstand der Grünen nominierte die 40-Jährige für den Spitzenposten, wie die Partei am Montag in Berlin mitteilte. "Ich ...