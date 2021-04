21.04.2021 ( vor 3 Stunden )

Es ist einer der wichtigsten Prozesse für die USA in den letzten Jahren: Im Prozess um den getöteten Afroamerikaner George Floyd ist der Angeklagte Chauvin schuldig gesprochen worden. Ein US-Gericht hat im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd den angeklagten weißen Ex-Polizisten schuldig gesprochen – in allen drei Anklagepunkten . Das erklärte Richter Peter Cahill am Dienstag in Mi...