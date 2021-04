21.04.2021 ( vor 1 Woche )



Acht Hundewelpen sind bei einer Polizeikontrolle bei Passau in einem Kofferraum entdeckt worden. Zur Herkunft der Tiere habe der Fahrer des Wagens widersprüchliche Angaben gemacht, teilte die Grenzpolizei Passau am Mittwoch mit. Womöglich habe er die sechs bis zehn Wochen alten Malteser-Welpen teuer Acht Hundewelpen sind bei einer Polizeikontrolle bei Passau in einem Kofferraum entdeckt worden. Zur Herkunft der Tiere habe der Fahrer des Wagens widersprüchliche Angaben gemacht, teilte die Grenzpolizei Passau am Mittwoch mit. Womöglich habe er die sechs bis zehn Wochen alten Malteser-Welpen teuer 👓 Vollständige Meldung