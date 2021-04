22.04.2021 ( vor 9 Stunden )



Bei einem Brand in Mannheim ist ein Mann ums Leben gekommen, sechs weitere wurden verletzt. Am späten Mittwochabend war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schwetzingerstadt ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.