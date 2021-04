26.04.2021 ( vor 8 Stunden )

Beim Hamburger SV gibt es keine Trainerdiskussion. Das hat Sportvorstand Jonas Boldt trotz der mageren Punktausbeute auf der Reise des hanseatischen Fußball-Zweitligisten beim SV Sandhausen (1:2) am Donnerstag und bei Jahn Regensburg (1:1) am Sonntag erklärt. "Ich habe keine Zweifel am Trainer ", sag