26.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Beginn der neuen Woche. Der Montagmorgen startet mit viel Sonne am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, die sich gegen Abend jedoch wieder auflösen. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Beginn der neuen Woche. Der Montagmorgen startet mit viel Sonne am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, die sich gegen Abend jedoch wieder auflösen. 👓 Vollständige Meldung