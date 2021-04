27.04.2021 ( vor 10 Stunden )

Berlin (dpa) - Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf standen in der Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" kurz vor dem Triumph - und haben dann in letzter Minute verloren. Die beiden gewannen in der ProSieben-Show zunächst alle sechs Spiele , die zum Finale führten. Auf einem Hindernisparco