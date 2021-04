28.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Kleine Ursache, große Wirkung: Der Wohnhausbrand vom Sonntag in Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg) geht laut Polizei auf einen Defekt an einem elektrischen Kühlgerät zurück. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar erklärte, hat das ein Brandgutachter festgestellt. Das technisch defekte Kleine Ursache, große Wirkung: Der Wohnhausbrand vom Sonntag in Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg) geht laut Polizei auf einen Defekt an einem elektrischen Kühlgerät zurück. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar erklärte, hat das ein Brandgutachter festgestellt. Das technisch defekte 👓 Vollständige Meldung