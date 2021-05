28.04.2021 ( vor 1 Woche )



Es ist ein alltägliches Erlebnis: ein Hund bellt einen anderen Vierbeiner an. In Augsburg hat dies aber nun dazu geführt, dass die Hundebesitzer aufeinander losgegangen sind. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte am Vortag zunächst der Hund einer 35-Jährigen den Artgenossen eines Passanten a