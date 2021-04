29.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Das Impfzentrum Greifswald bietet keine terminlosen Impfungen mehr mit Astrazeneca an. Damit sei am Impfzentrum Greifswald wieder ausschließlich eine Impfung mit Termin nach Voranmeldung möglich, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Das Greifswalder Impfzentrum hatte seit Dienstag täglich rund 10