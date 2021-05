30.04.2021 ( vor 1 Woche )

Die Christdemokraten in Suhl haben Hans-Georg Maaßen gegen den erklärten Willen der Bundes-CDU als Kandidaten aufgestellt. CDU-Politiker Christian von Stetten verteidigt die Wahl in Thüringen . Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist von der CDU im thüringischen Suhl am Freitag zum Kandidaten für die Bundestagswahl nominiert worden. Er erhielt 37 von insgesamt 43 Stimmen u...