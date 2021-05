redaktion Grüne dringen in Brief an Merkel auf mehr Klimaschutz noch vor der Wahl #Klimaschutzgesetz https://t.co/OFYmUdi8Gb vor 46 Minuten Silvia Spaeth RT @Tagesspiegel: #Grüne dringen in Brief an Merkel auf mehr #Klimaschutz noch vor der Wahl: Die Bundesregierung will nach dem Urteil des V… vor 51 Minuten Der Geheimgelehrte 🔴🔴🔴 Die Bundesregierung will nach dem Urteil des Verfassungsgerichts beim Klimaschutzgesetz nachbessern. Die Grünen abe… https://t.co/rvP5e7HSeh vor 1 Stunde Tagesspiegel Wahl RT @Tagesspiegel: #Grüne dringen in Brief an Merkel auf mehr #Klimaschutz noch vor der Wahl: Die Bundesregierung will nach dem Urteil des V… vor 2 Stunden Melanie RT @Tagesspiegel: #Grüne dringen in Brief an Merkel auf mehr #Klimaschutz noch vor der Wahl: Die Bundesregierung will nach dem Urteil des V… vor 2 Stunden Ueberschriften Grüne dringen in Brief an Merkel auf mehr Klimaschutz noch vor der Wahl https://t.co/trvwTpjsBJ vor 2 Stunden