02.05.2021 ( vor 1 Tag )



Der 1. Mai ist in Berlin nicht ohne Krawalle geblieben. Linksextreme Demonstranten in Neukölln griffen die Polizei an. Der 1. Mai ist in Berlin nicht ohne Krawalle geblieben. Linksextreme Demonstranten in Neukölln griffen die Polizei an. 👓 Vollständige Meldung